JLaunchpad (JLP) Information A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi. Officiel hjemmeside: https://www.jlaunchpad.com Hvidbog: https://docs.jlaunchpad.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f Køb JLP nu!

JLaunchpad (JLP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JLaunchpad (JLP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 506.20K $ 506.20K $ 506.20K Alle tiders Høj: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 Alle tiders Lav: $ 0.000300184754104954 $ 0.000300184754104954 $ 0.000300184754104954 Nuværende pris: $ 0.0005062 $ 0.0005062 $ 0.0005062 Få mere at vide om JLaunchpad (JLP) pris

JLaunchpad (JLP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JLaunchpad (JLP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JLP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JLP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JLP's tokenomics, kan du udforske JLP tokens live-pris!

JLaunchpad (JLP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JLP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JLP prishistorikken nu!

JLP Prisprediktion Vil du vide, hvor JLP måske er på vej hen? Vores JLP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JLP Tokens prisprediktion nu!

