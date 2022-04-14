JetTon Game (JETTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i JetTon Game (JETTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JetTon Game (JETTON) Information JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. Officiel hjemmeside: https://jetton.investments/en Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon Køb JETTON nu!

JetTon Game (JETTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JetTon Game (JETTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M Alle tiders Høj: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Alle tiders Lav: $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 Nuværende pris: $ 0.1938 $ 0.1938 $ 0.1938 Få mere at vide om JetTon Game (JETTON) pris

JetTon Game (JETTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JetTon Game (JETTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JETTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JETTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JETTON's tokenomics, kan du udforske JETTON tokens live-pris!

Sådan køber du JETTON Er du interesseret i at tilføje JetTon Game (JETTON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JETTON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JETTON på MEXC nu!

JetTon Game (JETTON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JETTON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JETTON prishistorikken nu!

JETTON Prisprediktion Vil du vide, hvor JETTON måske er på vej hen? Vores JETTON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JETTON Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!