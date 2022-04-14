iUP (IUP) Tokenomics Få vigtig indsigt i iUP (IUP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

iUP (IUP) Information IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware. Officiel hjemmeside: https://www.iuppiter.io Hvidbog: https://iuppiter.gitbook.io/iuppiter_whitepaper Block Explorer: https://explorer.xpla.io/mainnet/address/xpla10804823gxas3d9g8knrutvzkkz92m2ctvsafnan8zw6cqa6sd47qfdg9k8

iUP (IUP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iUP (IUP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.3384 $ 0.3384 $ 0.3384 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854

iUP (IUP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for iUP (IUP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IUP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IUP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

iUP (IUP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IUP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

IUP Prisprediktion Vil du vide, hvor IUP måske er på vej hen? Vores IUP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

