Ispolink Token (ISP) Information Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Officiel hjemmeside: https://ispolink.com/ Hvidbog: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Køb ISP nu!

Ispolink Token (ISP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ispolink Token (ISP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Alle tiders Lav: $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 Nuværende pris: $ 0.0003647 $ 0.0003647 $ 0.0003647 Få mere at vide om Ispolink Token (ISP) pris

Ispolink Token (ISP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ispolink Token (ISP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISP's tokenomics, kan du udforske ISP tokens live-pris!

Ispolink Token (ISP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ISP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ISP prishistorikken nu!

ISP Prisprediktion Vil du vide, hvor ISP måske er på vej hen? Vores ISP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ISP Tokens prisprediktion nu!

