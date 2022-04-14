Iron Fish (IRON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Iron Fish (IRON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Iron Fish (IRON) Information Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy. Officiel hjemmeside: https://ironfish.network/ Hvidbog: https://ironfish.network/docs/whitepaper/1_introduction Block Explorer: https://explorer.ironfish.network/ Køb IRON nu!

Iron Fish (IRON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Iron Fish (IRON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4 $ 4 $ 4 Alle tiders Lav: $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 Nuværende pris: $ 0.1898 $ 0.1898 $ 0.1898 Få mere at vide om Iron Fish (IRON) pris

Iron Fish (IRON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Iron Fish (IRON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IRON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IRON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IRON's tokenomics, kan du udforske IRON tokens live-pris!

Iron Fish (IRON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IRON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IRON prishistorikken nu!

IRON Prisprediktion Vil du vide, hvor IRON måske er på vej hen? Vores IRON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IRON Tokens prisprediktion nu!

