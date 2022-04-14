Story (IP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Story (IP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Story (IP) Information Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol. Officiel hjemmeside: https://www.story.foundation/ Hvidbog: https://www.story.foundation/whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.storyscan.xyz/ Køb IP nu!

Story (IP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Story (IP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 303.02M $ 303.02M $ 303.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 9 $ 9 $ 9 Alle tiders Lav: $ 1 $ 1 $ 1 Nuværende pris: $ 5.513 $ 5.513 $ 5.513 Få mere at vide om Story (IP) pris

Story (IP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Story (IP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IP's tokenomics, kan du udforske IP tokens live-pris!

Story (IP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IP prishistorikken nu!

IP Prisprediktion Vil du vide, hvor IP måske er på vej hen? Vores IP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IP Tokens prisprediktion nu!

