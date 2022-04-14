Immutable X (IMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Immutable X (IMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Immutable X (IMX) Information Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Officiel hjemmeside: https://www.immutable.com/ Hvidbog: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff Køb IMX nu!

Immutable X (IMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Immutable X (IMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Alle tiders Høj: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.5676 $ 0.5676 $ 0.5676 Få mere at vide om Immutable X (IMX) pris

Immutable X (IMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Immutable X (IMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMX's tokenomics, kan du udforske IMX tokens live-pris!

Sådan køber du IMX Er du interesseret i at tilføje Immutable X (IMX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IMX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IMX på MEXC nu!

Immutable X (IMX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IMX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IMX prishistorikken nu!

IMX Prisprediktion Vil du vide, hvor IMX måske er på vej hen? Vores IMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IMX Tokens prisprediktion nu!

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til.

