SPACE ID (ID) Information SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Officiel hjemmeside: https://space.id Hvidbog: https://docs.space.id Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Køb ID nu!

SPACE ID (ID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SPACE ID (ID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 175.90M $ 175.90M $ 175.90M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 323.60M $ 323.60M $ 323.60M Alle tiders Høj: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Alle tiders Lav: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Nuværende pris: $ 0.1618 $ 0.1618 $ 0.1618 Få mere at vide om SPACE ID (ID) pris

SPACE ID (ID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SPACE ID (ID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ID's tokenomics, kan du udforske ID tokens live-pris!

SPACE ID (ID) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ID hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ID prishistorikken nu!

ID Prisprediktion Vil du vide, hvor ID måske er på vej hen? Vores ID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ID Tokens prisprediktion nu!

