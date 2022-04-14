ICT (ICT) Tokenomics Få vigtig indsigt i ICT (ICT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ICT (ICT) Information ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles. Officiel hjemmeside: https://ictech.plus/ Block Explorer: https://explorer1.ictech.plus Køb ICT nu!

ICT (ICT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ICT (ICT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.12M $ 36.12M $ 36.12M Alle tiders Høj: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Alle tiders Lav: $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 Nuværende pris: $ 0.0516 $ 0.0516 $ 0.0516 Få mere at vide om ICT (ICT) pris

ICT (ICT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ICT (ICT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICT's tokenomics, kan du udforske ICT tokens live-pris!

