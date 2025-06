HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

NavnHUMA

RangNo.421

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)7.41%

Cirkulationsforsyning1,733,333,333

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud9,999,997,862.691525

Cirkulationshastighed0.1733%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.06927111521862415,2025-05-27

Laveste pris0.03511631113799057,2025-06-18

Offentlig blockchainSOL

IndledningHuma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.