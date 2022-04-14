Hosky Token (HOSKY) Tokenomics

Hosky Token (HOSKY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Hosky Token (HOSKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Hosky Token (HOSKY) Information

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Officiel hjemmeside:
https://hosky.io/
Hvidbog:
https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf
Block Explorer:
https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e

Hosky Token (HOSKY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hosky Token (HOSKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 18.48M
$ 18.48M$ 18.48M
Samlet udbud
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Cirkulerende forsyning
$ 228.00T
$ 228.00T$ 228.00T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 81.03M
$ 81.03M$ 81.03M
Alle tiders Høj:
$ 0.000000550002
$ 0.000000550002$ 0.000000550002
Alle tiders Lav:
$ 0.000000004215354442
$ 0.000000004215354442$ 0.000000004215354442
Nuværende pris:
$ 0.000000081031
$ 0.000000081031$ 0.000000081031

Hosky Token (HOSKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Hosky Token (HOSKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HOSKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HOSKY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HOSKY's tokenomics, kan du udforske HOSKY tokens live-pris!

Sådan køber du HOSKY

Er du interesseret i at tilføje Hosky Token (HOSKY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HOSKY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Hosky Token (HOSKY) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for HOSKY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

HOSKY Prisprediktion

Vil du vide, hvor HOSKY måske er på vej hen? Vores HOSKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.