Hosky Token (HOSKY) Information Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Officiel hjemmeside: https://hosky.io/ Hvidbog: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Køb HOSKY nu!

Hosky Token (HOSKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hosky Token (HOSKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.48M $ 18.48M $ 18.48M Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 81.03M $ 81.03M $ 81.03M Alle tiders Høj: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Alle tiders Lav: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Nuværende pris: $ 0.000000081031 $ 0.000000081031 $ 0.000000081031 Få mere at vide om Hosky Token (HOSKY) pris

Hosky Token (HOSKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hosky Token (HOSKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOSKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOSKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOSKY's tokenomics, kan du udforske HOSKY tokens live-pris!

Sådan køber du HOSKY Er du interesseret i at tilføje Hosky Token (HOSKY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HOSKY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HOSKY på MEXC nu!

Hosky Token (HOSKY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HOSKY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HOSKY prishistorikken nu!

HOSKY Prisprediktion Vil du vide, hvor HOSKY måske er på vej hen? Vores HOSKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOSKY Tokens prisprediktion nu!

