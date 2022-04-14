Hosico cat (HOSICO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hosico cat (HOSICO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hosico cat (HOSICO) Information A cat meme token on SOLANA. Block Explorer: https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk Køb HOSICO nu!

Hosico cat (HOSICO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hosico cat (HOSICO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.66M $ 17.66M $ 17.66M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.66M $ 17.66M $ 17.66M Alle tiders Høj: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Alle tiders Lav: $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 Nuværende pris: $ 0.017664 $ 0.017664 $ 0.017664 Få mere at vide om Hosico cat (HOSICO) pris

Hosico cat (HOSICO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hosico cat (HOSICO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOSICO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOSICO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOSICO's tokenomics, kan du udforske HOSICO tokens live-pris!

Hosico cat (HOSICO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HOSICO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HOSICO prishistorikken nu!

HOSICO Prisprediktion Vil du vide, hvor HOSICO måske er på vej hen? Vores HOSICO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOSICO Tokens prisprediktion nu!

