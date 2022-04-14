Hoppy (HOPPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hoppy (HOPPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hoppy (HOPPY) Information Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. Officiel hjemmeside: https://hoppy.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615 Køb HOPPY nu!

Hoppy (HOPPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hoppy (HOPPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Alle tiders Høj: $ 0.000352903 $ 0.000352903 $ 0.000352903 Alle tiders Lav: $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 Nuværende pris: $ 0.000023826 $ 0.000023826 $ 0.000023826 Få mere at vide om Hoppy (HOPPY) pris

Hoppy (HOPPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hoppy (HOPPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOPPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOPPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOPPY's tokenomics, kan du udforske HOPPY tokens live-pris!

