Handshake (HNS) Information Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Officiel hjemmeside: https://handshake.org/ Hvidbog: https://hsd-dev.org/ Block Explorer: https://e.hnsfans.com/ Køb HNS nu!

Handshake (HNS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Handshake (HNS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.60M $ 6.60M $ 6.60M Samlet udbud $ 2.04B $ 2.04B $ 2.04B Cirkulerende forsyning $ 672.87M $ 672.87M $ 672.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.02M $ 20.02M $ 20.02M Alle tiders Høj: $ 0.86721 $ 0.86721 $ 0.86721 Alle tiders Lav: $ 0.005236327072680755 $ 0.005236327072680755 $ 0.005236327072680755 Nuværende pris: $ 0.009815 $ 0.009815 $ 0.009815 Få mere at vide om Handshake (HNS) pris

Handshake (HNS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Handshake (HNS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HNS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HNS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HNS's tokenomics, kan du udforske HNS tokens live-pris!

Handshake (HNS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HNS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HNS prishistorikken nu!

HNS Prisprediktion Vil du vide, hvor HNS måske er på vej hen? Vores HNS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HNS Tokens prisprediktion nu!

