HILO (HILO) Information HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there’s always something engaging to explore. Officiel hjemmeside: https://www.hilomarket.com/ Hvidbog: https://docs.hilomarket.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c3fe25a4de7fa243c653cfe1f165bf11d99704e Køb HILO nu!

HILO (HILO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HILO (HILO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Alle tiders Høj: $ 0.06995 $ 0.06995 $ 0.06995 Alle tiders Lav: $ 0.002333833065740739 $ 0.002333833065740739 $ 0.002333833065740739 Nuværende pris: $ 0.0266 $ 0.0266 $ 0.0266 Få mere at vide om HILO (HILO) pris

HILO (HILO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HILO (HILO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HILO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HILO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HILO's tokenomics, kan du udforske HILO tokens live-pris!

