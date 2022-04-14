Highstreet (HIGH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Highstreet (HIGH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Highstreet (HIGH) Information Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Officiel hjemmeside: https://highstreet.market Hvidbog: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/ Køb HIGH nu!

Highstreet (HIGH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Highstreet (HIGH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.83M $ 42.83M $ 42.83M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 75.72M $ 75.72M $ 75.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.57M $ 56.57M $ 56.57M Alle tiders Høj: $ 42.45 $ 42.45 $ 42.45 Alle tiders Lav: $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 Nuværende pris: $ 0.5657 $ 0.5657 $ 0.5657 Få mere at vide om Highstreet (HIGH) pris

Highstreet (HIGH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Highstreet (HIGH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIGH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIGH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HIGH's tokenomics, kan du udforske HIGH tokens live-pris!

