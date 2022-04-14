Heurist (HEU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Heurist (HEU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Heurist (HEU) Information Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs. Officiel hjemmeside: https://www.heurist.ai/ Hvidbog: https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b Køb HEU nu!

Heurist (HEU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Heurist (HEU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 110.49M $ 110.49M $ 110.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.46605 $ 0.46605 $ 0.46605 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.07236 $ 0.07236 $ 0.07236 Få mere at vide om Heurist (HEU) pris

Heurist (HEU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Heurist (HEU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEU's tokenomics, kan du udforske HEU tokens live-pris!

Sådan køber du HEU Er du interesseret i at tilføje Heurist (HEU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HEU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HEU på MEXC nu!

Heurist (HEU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HEU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HEU prishistorikken nu!

HEU Prisprediktion Vil du vide, hvor HEU måske er på vej hen? Vores HEU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HEU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!