HELLO (HELLO) Tokenomics Få vigtig indsigt i HELLO (HELLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HELLO (HELLO) Information HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. Officiel hjemmeside: https://hello.one/ Hvidbog: https://whitepaper.hello.one/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4 Køb HELLO nu!

HELLO (HELLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HELLO (HELLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.02M $ 9.02M $ 9.02M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 731.58M $ 731.58M $ 731.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.227 $ 0.227 $ 0.227 Alle tiders Lav: $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 Nuværende pris: $ 0.012326 $ 0.012326 $ 0.012326 Få mere at vide om HELLO (HELLO) pris

HELLO (HELLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HELLO (HELLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HELLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HELLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HELLO's tokenomics, kan du udforske HELLO tokens live-pris!

Sådan køber du HELLO Er du interesseret i at tilføje HELLO (HELLO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HELLO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HELLO på MEXC nu!

HELLO (HELLO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HELLO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HELLO prishistorikken nu!

HELLO Prisprediktion Vil du vide, hvor HELLO måske er på vej hen? Vores HELLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HELLO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!