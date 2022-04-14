HAROLD (HAROLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i HAROLD (HAROLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HAROLD (HAROLD) Information Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Officiel hjemmeside: https://harold.vip Block Explorer: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt Køb HAROLD nu!

HAROLD (HAROLD) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 1.95M
Samlet udbud $ 1.00B
Cirkulerende forsyning $ 787.01M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.47M
Alle tiders Høj: $ 0.03451
Alle tiders Lav: $ 0.000243196545487044
Nuværende pris: $ 0.002473

HAROLD (HAROLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HAROLD (HAROLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAROLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAROLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAROLD's tokenomics, kan du udforske HAROLD tokens live-pris!

Sådan køber du HAROLD
Er du interesseret i at tilføje HAROLD (HAROLD) til din portefølje?

HAROLD (HAROLD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HAROLD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HAROLD prishistorikken nu!

HAROLD Prisprediktion Vil du vide, hvor HAROLD måske er på vej hen? Vores HAROLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HAROLD Tokens prisprediktion nu!

