Handy (HANDY) Information HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. Officiel hjemmeside: https://handypick.io/ Hvidbog: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c Køb HANDY nu!

Handy (HANDY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Handy (HANDY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 945.97M $ 945.97M $ 945.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.19M $ 31.19M $ 31.19M Alle tiders Høj: $ 0.13265 $ 0.13265 $ 0.13265 Alle tiders Lav: $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 Nuværende pris: $ 0.0031187 $ 0.0031187 $ 0.0031187 Få mere at vide om Handy (HANDY) pris

Handy (HANDY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Handy (HANDY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HANDY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HANDY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HANDY's tokenomics, kan du udforske HANDY tokens live-pris!

Handy (HANDY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HANDY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HANDY prishistorikken nu!

HANDY Prisprediktion Vil du vide, hvor HANDY måske er på vej hen? Vores HANDY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HANDY Tokens prisprediktion nu!

