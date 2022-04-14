Handy (HANDY) Tokenomics

Handy (HANDY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Handy (HANDY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Handy (HANDY) Information

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Officiel hjemmeside:
https://handypick.io/
Hvidbog:
https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c

Handy (HANDY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Handy (HANDY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 945.97M
$ 945.97M$ 945.97M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 31.19M
$ 31.19M$ 31.19M
Alle tiders Høj:
$ 0.13265
$ 0.13265$ 0.13265
Alle tiders Lav:
$ 0.000179943687838329
$ 0.000179943687838329$ 0.000179943687838329
Nuværende pris:
$ 0.0031187
$ 0.0031187$ 0.0031187

Handy (HANDY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Handy (HANDY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HANDY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HANDY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HANDY's tokenomics, kan du udforske HANDY tokens live-pris!

Sådan køber du HANDY

Er du interesseret i at tilføje Handy (HANDY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HANDY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Handy (HANDY) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for HANDY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

HANDY Prisprediktion

Vil du vide, hvor HANDY måske er på vej hen? Vores HANDY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.