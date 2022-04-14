Hamster (HAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hamster (HAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hamster (HAM) Information Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Officiel hjemmeside: https://swaphamster.io/ Hvidbog: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e Køb HAM nu!

Hamster (HAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hamster (HAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 833.77K $ 833.77K $ 833.77K Samlet udbud $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Cirkulerende forsyning $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Alle tiders Høj: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0000000003497 $ 0.0000000003497 $ 0.0000000003497 Få mere at vide om Hamster (HAM) pris

Hamster (HAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hamster (HAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAM's tokenomics, kan du udforske HAM tokens live-pris!

Sådan køber du HAM Er du interesseret i at tilføje Hamster (HAM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HAM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HAM på MEXC nu!

Hamster (HAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HAM prishistorikken nu!

HAM Prisprediktion Vil du vide, hvor HAM måske er på vej hen? Vores HAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HAM Tokens prisprediktion nu!

