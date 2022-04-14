Greever (GVL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Greever (GVL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Greever (GVL) Information GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society. Officiel hjemmeside: https://greever.io Hvidbog: https://greever.gitbook.io/eng/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x1a1027b2c787c362ae6e4a6495bfcc8fb3e9aebd Køb GVL nu!

Greever (GVL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Greever (GVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Alle tiders Høj: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 Alle tiders Lav: $ 0.000515228221993647 $ 0.000515228221993647 $ 0.000515228221993647 Nuværende pris: $ 0.00101 $ 0.00101 $ 0.00101 Få mere at vide om Greever (GVL) pris

Greever (GVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Greever (GVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GVL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GVL's tokenomics, kan du udforske GVL tokens live-pris!

Sådan køber du GVL Er du interesseret i at tilføje Greever (GVL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GVL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Greever (GVL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GVL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GVL prishistorikken nu!

GVL Prisprediktion Vil du vide, hvor GVL måske er på vej hen? Vores GVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GVL Tokens prisprediktion nu!

