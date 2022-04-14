Greever (GVL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Greever (GVL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Greever (GVL) Information

GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society.

Officiel hjemmeside:
https://greever.io
Hvidbog:
https://greever.gitbook.io/eng/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x1a1027b2c787c362ae6e4a6495bfcc8fb3e9aebd

Greever (GVL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Greever (GVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
Samlet udbud
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.01M
Alle tiders Høj:
Alle tiders Høj:
$ 0.299
Alle tiders Lav:
Alle tiders Lav:
$ 0.000515228221993647
Nuværende pris:
Nuværende pris:
$ 0.00101
$ 0.00101$ 0.00101

Greever (GVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Greever (GVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GVL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GVL's tokenomics, kan du udforske GVL tokens live-pris!

Sådan køber du GVL

Er du interesseret i at tilføje Greever (GVL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GVL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Greever (GVL) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for GVL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GVL Prisprediktion

Vil du vide, hvor GVL måske er på vej hen? Vores GVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

