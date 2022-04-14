Graph Token (GRT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Graph Token (GRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Graph Token (GRT) Information The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Officiel hjemmeside: https://thegraph.com Hvidbog: https://thegraph.com/docs/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX Køb GRT nu!

Graph Token (GRT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Graph Token (GRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 959.30M $ 959.30M $ 959.30M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 10.43B $ 10.43B $ 10.43B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.092 $ 0.092 $ 0.092 Få mere at vide om Graph Token (GRT) pris

Graph Token (GRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Graph Token (GRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRT's tokenomics, kan du udforske GRT tokens live-pris!

