Triathon (GROW) Tokenomics

Triathon (GROW) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Triathon (GROW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Triathon (GROW) Information

Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not.

Officiel hjemmeside:
https://www.triathon.space/
Hvidbog:
https://triathon.gitbook.io/economic-paper/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3

Triathon (GROW) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Triathon (GROW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 900.00K
$ 900.00K$ 900.00K
Alle tiders Høj:
$ 0.95
$ 0.95$ 0.95
Alle tiders Lav:
$ 0.00802414876510669
$ 0.00802414876510669$ 0.00802414876510669
Nuværende pris:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009

Triathon (GROW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Triathon (GROW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GROW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GROW tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GROW's tokenomics, kan du udforske GROW tokens live-pris!

Sådan køber du GROW

Er du interesseret i at tilføje Triathon (GROW) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GROW, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Triathon (GROW) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for GROW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GROW Prisprediktion

Vil du vide, hvor GROW måske er på vej hen? Vores GROW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.