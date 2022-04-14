Triathon (GROW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Triathon (GROW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Triathon (GROW) Information Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Officiel hjemmeside: https://www.triathon.space/ Hvidbog: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3 Køb GROW nu!

Triathon (GROW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Triathon (GROW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K Alle tiders Høj: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Alle tiders Lav: $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 Nuværende pris: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Få mere at vide om Triathon (GROW) pris

Triathon (GROW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Triathon (GROW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GROW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GROW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GROW's tokenomics, kan du udforske GROW tokens live-pris!

Sådan køber du GROW Er du interesseret i at tilføje Triathon (GROW) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GROW, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GROW på MEXC nu!

Triathon (GROW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GROW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GROW prishistorikken nu!

GROW Prisprediktion Vil du vide, hvor GROW måske er på vej hen? Vores GROW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GROW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!