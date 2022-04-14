GOHOME (GOHOME) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOHOME (GOHOME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GOHOME (GOHOME) Information A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders. Officiel hjemmeside: https://gohometoken.com/ Hvidbog: https://gohometoken.com/wp Block Explorer: https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD Køb GOHOME nu!

GOHOME (GOHOME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOHOME (GOHOME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 108.13M $ 108.13M $ 108.13M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 499.90K $ 499.90K $ 499.90K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B Alle tiders Høj: $ 350 $ 350 $ 350 Alle tiders Lav: $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 Nuværende pris: $ 216.31 $ 216.31 $ 216.31 Få mere at vide om GOHOME (GOHOME) pris

GOHOME (GOHOME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOHOME (GOHOME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOHOME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOHOME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOHOME's tokenomics, kan du udforske GOHOME tokens live-pris!

GOHOME (GOHOME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GOHOME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GOHOME prishistorikken nu!

GOHOME Prisprediktion Vil du vide, hvor GOHOME måske er på vej hen? Vores GOHOME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOHOME Tokens prisprediktion nu!

