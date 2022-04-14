Gods Unchained (GODS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Gods Unchained (GODS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Officiel hjemmeside:
https://godsunchained.com/
Hvidbog:
https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97

Gods Unchained (GODS) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi:
$ 48.28M
Samlet udbud
$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 387.64M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 62.28M
Alle tiders Høj:
$ 8.906
Alle tiders Lav:
$ 0.06425242982107134
Nuværende pris:
$ 0.12456
Gods Unchained (GODS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Gods Unchained (GODS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GODS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GODS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GODS's tokenomics, kan du udforske GODS tokens live-pris!

Sådan køber du GODS

Er du interesseret i at tilføje Gods Unchained (GODS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GODS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Gods Unchained (GODS) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for GODS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GODS Prisprediktion

Vil du vide, hvor GODS måske er på vej hen? Vores GODS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.