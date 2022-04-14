Gnosis (GNO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gnosis (GNO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gnosis (GNO) Information Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://gnosis.io/ Hvidbog: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 Køb GNO nu!

Gnosis (GNO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gnosis (GNO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 378.28M $ 378.28M $ 378.28M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 445.2 $ 445.2 $ 445.2 Alle tiders Lav: $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 Nuværende pris: $ 143.34 $ 143.34 $ 143.34 Få mere at vide om Gnosis (GNO) pris

Gnosis (GNO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gnosis (GNO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GNO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GNO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GNO's tokenomics, kan du udforske GNO tokens live-pris!

Sådan køber du GNO Er du interesseret i at tilføje Gnosis (GNO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GNO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GNO på MEXC nu!

Gnosis (GNO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GNO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GNO prishistorikken nu!

GNO Prisprediktion Vil du vide, hvor GNO måske er på vej hen? Vores GNO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GNO Tokens prisprediktion nu!

