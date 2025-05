GNO

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

NavnGNO

RangNo.151

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)216.15%

Cirkulationsforsyning2,638,340.68332163

Max Udbud0

Samlet Udbud2,999,934.74597423

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1088.8656450619212,2021-11-16

Laveste pris7.05027795992,2020-03-13

Offentlig blockchainETH

IndledningGnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.