GraphLinq (GLQ) Information GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation. Officiel hjemmeside: https://graphlinq.io/ Hvidbog: https://graphlinq.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.graphlinq.io/ Køb GLQ nu!

GraphLinq (GLQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GraphLinq (GLQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 340.00M $ 340.00M $ 340.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 Nuværende pris: $ 0.020918 $ 0.020918 $ 0.020918 Få mere at vide om GraphLinq (GLQ) pris

GraphLinq (GLQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GraphLinq (GLQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLQ's tokenomics, kan du udforske GLQ tokens live-pris!

GraphLinq (GLQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GLQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GLQ prishistorikken nu!

GLQ Prisprediktion Vil du vide, hvor GLQ måske er på vej hen? Vores GLQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLQ Tokens prisprediktion nu!

