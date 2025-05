GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.14%

Cirkulationsforsyning339,999,895

Max Udbud0

Samlet Udbud650,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2021-04-19 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.19629964016231385,2024-03-21

Laveste pris0.00118026196749609,2022-06-18

Offentlig blockchainETH

