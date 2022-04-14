gib (GIB) Tokenomics Få vigtig indsigt i gib (GIB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

gib (GIB) Information Smiling frog meme Officiel hjemmeside: https://gibthefrog.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6FtbGaqgZzti1TxJksBV4PSya5of9VqA9vJNDxPwbonk Køb GIB nu!

gib (GIB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for gib (GIB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Alle tiders Høj: $ 0.01736 $ 0.01736 $ 0.01736 Alle tiders Lav: $ 0.0003464614979181 $ 0.0003464614979181 $ 0.0003464614979181 Nuværende pris: $ 0.0016981 $ 0.0016981 $ 0.0016981 Få mere at vide om gib (GIB) pris

gib (GIB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for gib (GIB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GIB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GIB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GIB's tokenomics, kan du udforske GIB tokens live-pris!

gib (GIB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GIB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GIB prishistorikken nu!

GIB Prisprediktion Vil du vide, hvor GIB måske er på vej hen? Vores GIB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GIB Tokens prisprediktion nu!

