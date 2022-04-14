GemHUB (GHUB) Tokenomics
GemHUB (GHUB) Information
The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.
GemHUB (GHUB) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GemHUB (GHUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
GemHUB (GHUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for GemHUB (GHUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal GHUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange GHUB tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår GHUB's tokenomics, kan du udforske GHUB tokens live-pris!
GemHUB (GHUB) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for GHUB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
GHUB Prisprediktion
Vil du vide, hvor GHUB måske er på vej hen? Vores GHUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
