Gearbox (GEAR) Information Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage. Officiel hjemmeside: https://gearbox.fi/ Hvidbog: https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances Køb GEAR nu!

Gearbox (GEAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gearbox (GEAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.89M $ 40.89M $ 40.89M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.89M $ 40.89M $ 40.89M Alle tiders Høj: $ 0.037494 $ 0.037494 $ 0.037494 Alle tiders Lav: $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 Nuværende pris: $ 0.004089 $ 0.004089 $ 0.004089 Få mere at vide om Gearbox (GEAR) pris

Gearbox (GEAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gearbox (GEAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GEAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GEAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GEAR's tokenomics, kan du udforske GEAR tokens live-pris!

Gearbox (GEAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GEAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GEAR prishistorikken nu!

GEAR Prisprediktion Vil du vide, hvor GEAR måske er på vej hen? Vores GEAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GEAR Tokens prisprediktion nu!

