Galaxis (GALAXIS) Information Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform. Officiel hjemmeside: https://galaxis.xyz Hvidbog: https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26

Galaxis (GALAXIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Galaxis (GALAXIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.05M Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.43B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.05M Alle tiders Høj: $ 0.0055375 Alle tiders Lav: $ 0.000234462500348587 Nuværende pris: $ 0.0003053

Galaxis (GALAXIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Galaxis (GALAXIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GALAXIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GALAXIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GALAXIS's tokenomics, kan du udforske GALAXIS tokens live-pris!

Galaxis (GALAXIS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GALAXIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

