Gaia (GAIA) Information Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Officiel hjemmeside: https://www.gaianet.ai/ Hvidbog: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 Køb GAIA nu!

Gaia (GAIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gaia (GAIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.81M $ 11.81M $ 11.81M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.47M $ 69.47M $ 69.47M Alle tiders Høj: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 Alle tiders Lav: $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 Nuværende pris: $ 0.06947 $ 0.06947 $ 0.06947 Få mere at vide om Gaia (GAIA) pris

Gaia (GAIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gaia (GAIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAIA's tokenomics, kan du udforske GAIA tokens live-pris!

Gaia (GAIA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GAIA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GAIA prishistorikken nu!

GAIA Prisprediktion Vil du vide, hvor GAIA måske er på vej hen? Vores GAIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GAIA Tokens prisprediktion nu!

