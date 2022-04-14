GAG Token (GAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAG Token (GAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GAG Token (GAG) Information GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. Officiel hjemmeside: https://gagtoken.com/ Hvidbog: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757 Køb GAG nu!

GAG Token (GAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAG Token (GAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00686 $ 0.00686 $ 0.00686 Få mere at vide om GAG Token (GAG) pris

GAG Token (GAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAG Token (GAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAG's tokenomics, kan du udforske GAG tokens live-pris!

Sådan køber du GAG Er du interesseret i at tilføje GAG Token (GAG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GAG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GAG på MEXC nu!

GAG Token (GAG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GAG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GAG prishistorikken nu!

GAG Prisprediktion Vil du vide, hvor GAG måske er på vej hen? Vores GAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GAG Tokens prisprediktion nu!

