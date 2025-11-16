FreeStyle Classic (FST) Tokenomics

Få vigtig indsigt i FreeStyle Classic (FST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:27:30 (UTC+8)
FreeStyle Classic (FST) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FreeStyle Classic (FST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.11M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 84.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 48.89M
Alle tiders Høj:
$ 0.16561
Alle tiders Lav:
$ 0.025653004858575232
Nuværende pris:
$ 0.04889
FreeStyle Classic (FST) Information

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Officiel hjemmeside:
https://www.freestyle-classic.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xfa35e2250e376c23955247383dc32c79082e7fcc#balances

FreeStyle Classic (FST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for FreeStyle Classic (FST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FST tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FST's tokenomics, kan du udforske FST tokens live-pris!

Sådan køber du FST

Er du interesseret i at tilføje FreeStyle Classic (FST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

FreeStyle Classic (FST) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for FST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

FST Prisprediktion

Vil du vide, hvor FST måske er på vej hen? Vores FST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

