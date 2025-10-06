UdvekslingDEX+
Den direkte FreeStyle Classic pris i dag er 0.05888 USD. Følg med i realtid FST til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FST prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

FreeStyle Classic Logo

FreeStyle Classic-kurs(FST)

$0.05888
+0.18%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:28:32 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Prisoplysninger (USD)

FreeStyle Classic (FST) realtidsprisen er $ 0.05888. I løbet af de sidste 24 timer har FST handlet mellem et lavpunkt på $ 0.05712 og et højdepunkt på $ 0.06046, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FSTs højeste pris nogensinde er $ 0.16619478956911515, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.025653004858575232.

Når det gælder kortsigtet performance, FST har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og -7.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FreeStyle Classic (FST) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på FreeStyle Classic er $ 4.83M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 53.40K. Det cirkulerende forsyning af FST er 82.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 58.88M.

FreeStyle Classic (FST) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for FreeStyle Classic i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0001058+0.18%
30 dage$ -0.06704-53.25%
60 dage$ +0.02344+66.13%
90 dage$ +0.04888+488.80%
FreeStyle Classic Prisændring i dag

I dag FST blev der registreret en ændring på $ +0.0001058 (+0.18%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

FreeStyle Classic 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.06704 (-53.25%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

FreeStyle Classic 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage FST sås en ændring af $ +0.02344 (+66.13%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

FreeStyle Classic 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.04888 (+488.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for FreeStyle Classic (FST)?

Tjek FreeStyle ClassicPrishistorik-siden nu.

Hvad er FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFreeStyle Classicinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekFSTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om FreeStyle Classic på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din FreeStyle Classic købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

FreeStyle Classic Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil FreeStyle Classic (FST) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine FreeStyle Classic (FST) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for FreeStyle Classic.

Tjek FreeStyle Classic prisprediktion nu!

FreeStyle Classic (FST) Tokenomics

At forstå tokenomics for FreeStyle Classic (FST) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FST Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du FreeStyle Classic (FST)

Leder du efter, hvordan du køber FreeStyle Classic? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe FreeStyle Classic på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

FST til lokale valutaer

1 FreeStyle Classic(FST) til VND
1,549.4272
1 FreeStyle Classic(FST) til AUD
A$0.0894976
1 FreeStyle Classic(FST) til GBP
0.0447488
1 FreeStyle Classic(FST) til EUR
0.0506368
1 FreeStyle Classic(FST) til USD
$0.05888
1 FreeStyle Classic(FST) til MYR
RM0.2467072
1 FreeStyle Classic(FST) til TRY
2.4747264
1 FreeStyle Classic(FST) til JPY
¥9.00864
1 FreeStyle Classic(FST) til ARS
ARS$84.4763136
1 FreeStyle Classic(FST) til RUB
4.7333632
1 FreeStyle Classic(FST) til INR
5.2267776
1 FreeStyle Classic(FST) til IDR
Rp981.3329408
1 FreeStyle Classic(FST) til PHP
3.4556672
1 FreeStyle Classic(FST) til EGP
￡E.2.7809024
1 FreeStyle Classic(FST) til BRL
R$0.3161856
1 FreeStyle Classic(FST) til CAD
C$0.082432
1 FreeStyle Classic(FST) til BDT
7.2022016
1 FreeStyle Classic(FST) til NGN
85.0863104
1 FreeStyle Classic(FST) til COP
$226.461312
1 FreeStyle Classic(FST) til ZAR
R.1.0227456
1 FreeStyle Classic(FST) til UAH
2.470016
1 FreeStyle Classic(FST) til TZS
T.Sh.144.3137024
1 FreeStyle Classic(FST) til VES
Bs13.01248
1 FreeStyle Classic(FST) til CLP
$55.46496
1 FreeStyle Classic(FST) til PKR
Rs16.627712
1 FreeStyle Classic(FST) til KZT
31.0874624
1 FreeStyle Classic(FST) til THB
฿1.8971136
1 FreeStyle Classic(FST) til TWD
NT$1.8129152
1 FreeStyle Classic(FST) til AED
د.إ0.2160896
1 FreeStyle Classic(FST) til CHF
Fr0.047104
1 FreeStyle Classic(FST) til HKD
HK$0.4574976
1 FreeStyle Classic(FST) til AMD
֏22.4556544
1 FreeStyle Classic(FST) til MAD
.د.م0.5434624
1 FreeStyle Classic(FST) til MXN
$1.0928128
1 FreeStyle Classic(FST) til SAR
ريال0.2208
1 FreeStyle Classic(FST) til ETB
Br9.0457344
1 FreeStyle Classic(FST) til KES
KSh7.5860992
1 FreeStyle Classic(FST) til JOD
د.أ0.04174592
1 FreeStyle Classic(FST) til PLN
0.2166784
1 FreeStyle Classic(FST) til RON
лв0.2596608
1 FreeStyle Classic(FST) til SEK
kr0.5581824
1 FreeStyle Classic(FST) til BGN
лв0.0995072
1 FreeStyle Classic(FST) til HUF
Ft19.8113536
1 FreeStyle Classic(FST) til CZK
1.2417792
1 FreeStyle Classic(FST) til KWD
د.ك0.0179584
1 FreeStyle Classic(FST) til ILS
0.19136
1 FreeStyle Classic(FST) til BOB
Bs0.4068608
1 FreeStyle Classic(FST) til AZN
0.100096
1 FreeStyle Classic(FST) til TJS
SM0.5405184
1 FreeStyle Classic(FST) til GEL
0.1595648
1 FreeStyle Classic(FST) til AOA
Kz53.9688192
1 FreeStyle Classic(FST) til BHD
.د.ب0.02208
1 FreeStyle Classic(FST) til BMD
$0.05888
1 FreeStyle Classic(FST) til DKK
kr0.3809536
1 FreeStyle Classic(FST) til HNL
L1.5438336
1 FreeStyle Classic(FST) til MUR
2.6931712
1 FreeStyle Classic(FST) til NAD
$1.0180352
1 FreeStyle Classic(FST) til NOK
kr0.5958656
1 FreeStyle Classic(FST) til NZD
$0.1024512
1 FreeStyle Classic(FST) til PAB
B/.0.05888
1 FreeStyle Classic(FST) til PGK
K0.247296
1 FreeStyle Classic(FST) til QAR
ر.ق0.2137344
1 FreeStyle Classic(FST) til RSD
дин.5.9810304
1 FreeStyle Classic(FST) til UZS
soʻm700.9522688
1 FreeStyle Classic(FST) til ALL
L4.9158912
1 FreeStyle Classic(FST) til ANG
ƒ0.1053952
1 FreeStyle Classic(FST) til AWG
ƒ0.1053952
1 FreeStyle Classic(FST) til BBD
$0.11776
1 FreeStyle Classic(FST) til BAM
KM0.0989184
1 FreeStyle Classic(FST) til BIF
Fr172.10624
1 FreeStyle Classic(FST) til BND
$0.0759552
1 FreeStyle Classic(FST) til BSD
$0.05888
1 FreeStyle Classic(FST) til JMD
$9.423744
1 FreeStyle Classic(FST) til KHR
235.52
1 FreeStyle Classic(FST) til KMF
Fr25.08288
1 FreeStyle Classic(FST) til LAK
1,279.9999744
1 FreeStyle Classic(FST) til LKR
රු17.8747904
1 FreeStyle Classic(FST) til MDL
L0.9991936
1 FreeStyle Classic(FST) til MGA
Ar264.035584
1 FreeStyle Classic(FST) til MOP
P0.4716288
1 FreeStyle Classic(FST) til MVR
0.900864
1 FreeStyle Classic(FST) til MWK
MK101.868288
1 FreeStyle Classic(FST) til MZN
MT3.762432
1 FreeStyle Classic(FST) til NPR
रु8.3279872
1 FreeStyle Classic(FST) til PYG
417.57696
1 FreeStyle Classic(FST) til RWF
Fr85.55264
1 FreeStyle Classic(FST) til SBD
$0.4845824
1 FreeStyle Classic(FST) til SCR
0.8043008
1 FreeStyle Classic(FST) til SRD
$2.26688
1 FreeStyle Classic(FST) til SVC
$0.5152
1 FreeStyle Classic(FST) til SZL
L1.0180352
1 FreeStyle Classic(FST) til TMT
m0.20608
1 FreeStyle Classic(FST) til TND
د.ت0.17334272
1 FreeStyle Classic(FST) til TTD
$0.3986176
1 FreeStyle Classic(FST) til UGX
Sh204.43136
1 FreeStyle Classic(FST) til XAF
Fr33.2672
1 FreeStyle Classic(FST) til XCD
$0.158976
1 FreeStyle Classic(FST) til XOF
Fr33.2672
1 FreeStyle Classic(FST) til XPF
Fr6.00576
1 FreeStyle Classic(FST) til BWP
P0.7884032
1 FreeStyle Classic(FST) til BZD
$0.1183488
1 FreeStyle Classic(FST) til CVE
$5.596544
1 FreeStyle Classic(FST) til DJF
Fr10.42176
1 FreeStyle Classic(FST) til DOP
$3.7718528
1 FreeStyle Classic(FST) til DZD
د.ج7.6526336
1 FreeStyle Classic(FST) til FJD
$0.1330688
1 FreeStyle Classic(FST) til GNF
Fr507.5456
1 FreeStyle Classic(FST) til GTQ
Q0.4498432
1 FreeStyle Classic(FST) til GYD
$12.3306496
1 FreeStyle Classic(FST) til ISK
kr7.30112

FreeStyle Classic Ressource

For en mere dybdegående forståelse af FreeStyle Classic, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel FreeStyle Classic hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om FreeStyle Classic

Hvor meget er FreeStyle Classic (FST) værd i dag?
Den direkte FST pris i USD er 0.05888 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FST til USD pris?
Den aktuelle pris på FSTtil USD er $ 0.05888. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af FreeStyle Classic?
Markedsværdien for FST er $ 4.83M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FST?
Den cirkulerende forsyning af FST er 82.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FST?
FST opnåede en ATH-pris på 0.16619478956911515 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FST?
FST så en ATL-pris på 0.025653004858575232 USD.
Hvad er handelsvolumen for FST?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FST er $ 53.40K USD.
Bliver FST højere i år?
FST kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FST prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:28:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

