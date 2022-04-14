FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i FREEdom Coin (FREEDOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FREEdom Coin (FREEDOM) Information FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. Officiel hjemmeside: https://freedom-coin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Køb FREEDOM nu!

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FREEdom Coin (FREEDOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 445.96K $ 445.96K $ 445.96K Samlet udbud $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Cirkulerende forsyning $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 448.70K $ 448.70K $ 448.70K Alle tiders Høj: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 Alle tiders Lav: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 Nuværende pris: $ 0.00000004487 $ 0.00000004487 $ 0.00000004487 Få mere at vide om FREEdom Coin (FREEDOM) pris

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FREEdom Coin (FREEDOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FREEDOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FREEDOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FREEDOM's tokenomics, kan du udforske FREEDOM tokens live-pris!

Sådan køber du FREEDOM Er du interesseret i at tilføje FREEdom Coin (FREEDOM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FREEDOM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FREEDOM på MEXC nu!

FREEdom Coin (FREEDOM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FREEDOM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FREEDOM prishistorikken nu!

FREEDOM Prisprediktion Vil du vide, hvor FREEDOM måske er på vej hen? Vores FREEDOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FREEDOM Tokens prisprediktion nu!

