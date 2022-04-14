Fragmetric (FRAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fragmetric (FRAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fragmetric (FRAG) Information Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets. Officiel hjemmeside: https://app.fragmetric.xyz/ Hvidbog: https://docs.fragmetric.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FRAGMEWj2z65qM62zqKhNtwNFskdfKs4ekDUDX3b4VD5 Køb FRAG nu!

Fragmetric (FRAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fragmetric (FRAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.48M $ 42.48M $ 42.48M Alle tiders Høj: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.04248 $ 0.04248 $ 0.04248 Få mere at vide om Fragmetric (FRAG) pris

Fragmetric (FRAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fragmetric (FRAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRAG's tokenomics, kan du udforske FRAG tokens live-pris!

Fragmetric (FRAG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FRAG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FRAG prishistorikken nu!

FRAG Prisprediktion Vil du vide, hvor FRAG måske er på vej hen? Vores FRAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FRAG Tokens prisprediktion nu!

