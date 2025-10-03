Den direkte Fragmetric pris i dag er 0.0316 USD. Følg med i realtid FRAG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FRAG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Fragmetric pris i dag er 0.0316 USD. Følg med i realtid FRAG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FRAG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FRAG

FRAG Prisinfo

FRAG Whitepaper

FRAG Officiel hjemmeside

FRAG Tokenomics

FRAG Prisprognose

FRAG Historik

FRAG Købsguide

FRAG-til-fiat-valutaomregner

FRAG Spot

FRAG USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Fragmetric Logo

Fragmetric-kurs(FRAG)

1 FRAG til USD direkte pris:

$0.03164
$0.03164$0.03164
-0.15%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:50:06 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132
24H lav
$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311
24H høj

$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132

$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311

--
----

--
----

-0.76%

-0.15%

-7.06%

-7.06%

Fragmetric (FRAG) realtidsprisen er $ 0.0316. I løbet af de sidste 24 timer har FRAG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03132 og et højdepunkt på $ 0.03311, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FRAGs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, FRAG har ændret sig med -0.76% i løbet af den sidste time, -0.15% i løbet af 24 timer og -7.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fragmetric (FRAG) Markedsinformation

--
----

$ 129.38K
$ 129.38K$ 129.38K

$ 31.60M
$ 31.60M$ 31.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Den nuværende markedsværdi på Fragmetric er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 129.38K. Det cirkulerende forsyning af FRAG er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.60M.

Fragmetric (FRAG) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Fragmetric i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000475-0.15%
30 dage$ -0.0084-21.00%
60 dage$ -0.01252-28.38%
90 dage$ -0.03011-48.80%
Fragmetric Prisændring i dag

I dag FRAG blev der registreret en ændring på $ -0.0000475 (-0.15%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Fragmetric 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0084 (-21.00%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Fragmetric 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage FRAG sås en ændring af $ -0.01252 (-28.38%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Fragmetric 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.03011 (-48.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Fragmetric (FRAG)?

Tjek FragmetricPrishistorik-siden nu.

Hvad er Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFragmetricinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekFRAGtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Fragmetric på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Fragmetric købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Fragmetric Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Fragmetric (FRAG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Fragmetric (FRAG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Fragmetric.

Tjek Fragmetric prisprediktion nu!

Fragmetric (FRAG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Fragmetric (FRAG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FRAG Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Fragmetric (FRAG)

Leder du efter, hvordan du køber Fragmetric? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Fragmetric på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

FRAG til lokale valutaer

1 Fragmetric(FRAG) til VND
831.554
1 Fragmetric(FRAG) til AUD
A$0.047716
1 Fragmetric(FRAG) til GBP
0.023068
1 Fragmetric(FRAG) til EUR
0.02686
1 Fragmetric(FRAG) til USD
$0.0316
1 Fragmetric(FRAG) til MYR
RM0.13272
1 Fragmetric(FRAG) til TRY
1.308556
1 Fragmetric(FRAG) til JPY
¥4.6452
1 Fragmetric(FRAG) til ARS
ARS$45.0142
1 Fragmetric(FRAG) til RUB
2.597836
1 Fragmetric(FRAG) til INR
2.803868
1 Fragmetric(FRAG) til IDR
Rp526.666456
1 Fragmetric(FRAG) til KRW
44.50702
1 Fragmetric(FRAG) til PHP
1.82964
1 Fragmetric(FRAG) til EGP
￡E.1.508268
1 Fragmetric(FRAG) til BRL
R$0.168428
1 Fragmetric(FRAG) til CAD
C$0.043924
1 Fragmetric(FRAG) til BDT
3.84414
1 Fragmetric(FRAG) til NGN
46.266192
1 Fragmetric(FRAG) til COP
$122.95718
1 Fragmetric(FRAG) til ZAR
R.0.544152
1 Fragmetric(FRAG) til UAH
1.303184
1 Fragmetric(FRAG) til TZS
T.Sh.77.6412
1 Fragmetric(FRAG) til VES
Bs5.846
1 Fragmetric(FRAG) til CLP
$30.3044
1 Fragmetric(FRAG) til PKR
Rs8.888764
1 Fragmetric(FRAG) til KZT
17.295944
1 Fragmetric(FRAG) til THB
฿1.022892
1 Fragmetric(FRAG) til TWD
NT$0.961904
1 Fragmetric(FRAG) til AED
د.إ0.115972
1 Fragmetric(FRAG) til CHF
Fr0.024964
1 Fragmetric(FRAG) til HKD
HK$0.245532
1 Fragmetric(FRAG) til AMD
֏12.107224
1 Fragmetric(FRAG) til MAD
.د.م0.287244
1 Fragmetric(FRAG) til MXN
$0.581124
1 Fragmetric(FRAG) til SAR
ريال0.118184
1 Fragmetric(FRAG) til ETB
Br4.584844
1 Fragmetric(FRAG) til KES
KSh4.080824
1 Fragmetric(FRAG) til JOD
د.أ0.0224044
1 Fragmetric(FRAG) til PLN
0.114392
1 Fragmetric(FRAG) til RON
лв0.136828
1 Fragmetric(FRAG) til SEK
kr0.296092
1 Fragmetric(FRAG) til BGN
лв0.052456
1 Fragmetric(FRAG) til HUF
Ft10.463392
1 Fragmetric(FRAG) til CZK
0.652856
1 Fragmetric(FRAG) til KWD
د.ك0.0096696
1 Fragmetric(FRAG) til ILS
0.10428
1 Fragmetric(FRAG) til BOB
Bs0.21804
1 Fragmetric(FRAG) til AZN
0.05372
1 Fragmetric(FRAG) til TJS
SM0.294196
1 Fragmetric(FRAG) til GEL
0.085952
1 Fragmetric(FRAG) til AOA
Kz28.964244
1 Fragmetric(FRAG) til BHD
.د.ب0.0118816
1 Fragmetric(FRAG) til BMD
$0.0316
1 Fragmetric(FRAG) til DKK
kr0.200976
1 Fragmetric(FRAG) til HNL
L0.82634
1 Fragmetric(FRAG) til MUR
1.431796
1 Fragmetric(FRAG) til NAD
$0.544468
1 Fragmetric(FRAG) til NOK
kr0.314736
1 Fragmetric(FRAG) til NZD
$0.054036
1 Fragmetric(FRAG) til PAB
B/.0.0316
1 Fragmetric(FRAG) til PGK
K0.1343
1 Fragmetric(FRAG) til QAR
ر.ق0.115024
1 Fragmetric(FRAG) til RSD
дин.3.15368
1 Fragmetric(FRAG) til UZS
soʻm380.722804
1 Fragmetric(FRAG) til ALL
L2.603524
1 Fragmetric(FRAG) til ANG
ƒ0.056564
1 Fragmetric(FRAG) til AWG
ƒ0.05688
1 Fragmetric(FRAG) til BBD
$0.0632
1 Fragmetric(FRAG) til BAM
KM0.052456
1 Fragmetric(FRAG) til BIF
Fr92.9356
1 Fragmetric(FRAG) til BND
$0.040448
1 Fragmetric(FRAG) til BSD
$0.0316
1 Fragmetric(FRAG) til JMD
$5.073696
1 Fragmetric(FRAG) til KHR
126.907496
1 Fragmetric(FRAG) til KMF
Fr13.2404
1 Fragmetric(FRAG) til LAK
686.956508
1 Fragmetric(FRAG) til LKR
Rs9.555208
1 Fragmetric(FRAG) til MDL
L0.528984
1 Fragmetric(FRAG) til MGA
Ar141.071248
1 Fragmetric(FRAG) til MOP
P0.253116
1 Fragmetric(FRAG) til MVR
0.48348
1 Fragmetric(FRAG) til MWK
MK54.861076
1 Fragmetric(FRAG) til MZN
MT2.01924
1 Fragmetric(FRAG) til NPR
Rs4.49352
1 Fragmetric(FRAG) til PYG
222.5272
1 Fragmetric(FRAG) til RWF
Fr45.7252
1 Fragmetric(FRAG) til SBD
$0.260068
1 Fragmetric(FRAG) til SCR
0.461992
1 Fragmetric(FRAG) til SRD
$1.20396
1 Fragmetric(FRAG) til SVC
$0.276184
1 Fragmetric(FRAG) til SZL
L0.544152
1 Fragmetric(FRAG) til TMT
m0.1106
1 Fragmetric(FRAG) til TND
د.ت0.0920192
1 Fragmetric(FRAG) til TTD
$0.213932
1 Fragmetric(FRAG) til UGX
Sh109.336
1 Fragmetric(FRAG) til XAF
Fr17.6328
1 Fragmetric(FRAG) til XCD
$0.08532
1 Fragmetric(FRAG) til XOF
Fr17.6328
1 Fragmetric(FRAG) til XPF
Fr3.1916
1 Fragmetric(FRAG) til BWP
P0.419648
1 Fragmetric(FRAG) til BZD
$0.063516
1 Fragmetric(FRAG) til CVE
$2.967556
1 Fragmetric(FRAG) til DJF
Fr5.6248
1 Fragmetric(FRAG) til DOP
$1.97816
1 Fragmetric(FRAG) til DZD
د.ج4.091568
1 Fragmetric(FRAG) til FJD
$0.0711
1 Fragmetric(FRAG) til GNF
Fr274.762
1 Fragmetric(FRAG) til GTQ
Q0.242056
1 Fragmetric(FRAG) til GYD
$6.607876
1 Fragmetric(FRAG) til ISK
kr3.8236

Fragmetric Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Fragmetric, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Fragmetric hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Fragmetric

Hvor meget er Fragmetric (FRAG) værd i dag?
Den direkte FRAG pris i USD er 0.0316 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FRAG til USD pris?
Den aktuelle pris på FRAGtil USD er $ 0.0316. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Fragmetric?
Markedsværdien for FRAG er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FRAG?
Den cirkulerende forsyning af FRAG er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FRAG?
FRAG opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FRAG?
FRAG så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for FRAG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FRAG er $ 129.38K USD.
Bliver FRAG højere i år?
FRAG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FRAG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:50:06 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Hot-nyheder

MEXC Margin Futures Afkastning: Muligheder og udfordringer ved at tjene dobbelt indkomst fra handel

October 3, 2025

Smart handel, ingen gebyrer: Hvordan MEXCs AI-assisterede ordre ændrer spillet

October 3, 2025

GameFi 2.0: Hvorfor Token Økonomi Vil Bestemme Fremtiden for Blockchain Spil

October 3, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

FRAG-til-USD Lommeregner

Beløb

FRAG
FRAG
USD
USD

1 FRAG = 0.0316 USD

Handel FRAG

FRAG/USDT
$0.03164
$0.03164$0.03164
-0.44%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr