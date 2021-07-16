FOX Token (FOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i FOX Token (FOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FOX Token (FOX) Information Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Officiel hjemmeside: https://shapeshift.com/ Hvidbog: https://docs.shapeshift.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Køb FOX nu!

FOX Token (FOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FOX Token (FOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.07M $ 27.07M $ 27.07M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 Alle tiders Lav: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Nuværende pris: $ 0.03505 $ 0.03505 $ 0.03505 Få mere at vide om FOX Token (FOX) pris

FOX Token (FOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FOX Token (FOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOX's tokenomics, kan du udforske FOX tokens live-pris!

FOX Token (FOX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FOX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FOX prishistorikken nu!

FOX Prisprediktion Vil du vide, hvor FOX måske er på vej hen? Vores FOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FOX Tokens prisprediktion nu!

