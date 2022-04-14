Forward (FORWARD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forward (FORWARD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forward (FORWARD) Information Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Officiel hjemmeside: https://www.forwardprotocol.io Hvidbog: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Køb FORWARD nu!

Forward (FORWARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forward (FORWARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 593.98K $ 593.98K $ 593.98K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 594.00K $ 594.00K $ 594.00K Alle tiders Høj: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 Alle tiders Lav: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 Nuværende pris: $ 0.0001188 $ 0.0001188 $ 0.0001188 Få mere at vide om Forward (FORWARD) pris

Forward (FORWARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forward (FORWARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FORWARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FORWARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FORWARD's tokenomics, kan du udforske FORWARD tokens live-pris!

Forward (FORWARD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FORWARD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FORWARD prishistorikken nu!

