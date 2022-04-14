Forta (FORT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forta (FORT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forta (FORT) Information Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Officiel hjemmeside: https://forta.org/ Hvidbog: https://docs.forta.network/en/latest/ Block Explorer: https://explorer.forta.network/ Køb FORT nu!

Forta (FORT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forta (FORT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.11M $ 41.11M $ 41.11M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 614.27M $ 614.27M $ 614.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.92M $ 66.92M $ 66.92M Alle tiders Høj: $ 0.7333 $ 0.7333 $ 0.7333 Alle tiders Lav: $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 Nuværende pris: $ 0.06692 $ 0.06692 $ 0.06692 Få mere at vide om Forta (FORT) pris

Forta (FORT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forta (FORT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FORT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FORT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FORT's tokenomics, kan du udforske FORT tokens live-pris!

Sådan køber du FORT Er du interesseret i at tilføje Forta (FORT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FORT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FORT på MEXC nu!

Forta (FORT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FORT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FORT prishistorikken nu!

FORT Prisprediktion Vil du vide, hvor FORT måske er på vej hen? Vores FORT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FORT Tokens prisprediktion nu!

