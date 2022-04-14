FOGNET Token (FOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i FOGNET Token (FOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FOGNET Token (FOG) Information Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Officiel hjemmeside: https://fognet.io/ Hvidbog: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x33277c3FF3642C80a9D63dAaceCff87f1ce8D3E9 Køb FOG nu!

FOGNET Token (FOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FOGNET Token (FOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 275.30M $ 275.30M $ 275.30M Alle tiders Høj: $ 8 $ 8 $ 8 Alle tiders Lav: $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 Nuværende pris: $ 0.02753 $ 0.02753 $ 0.02753 Få mere at vide om FOGNET Token (FOG) pris

FOGNET Token (FOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FOGNET Token (FOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOG's tokenomics, kan du udforske FOG tokens live-pris!

