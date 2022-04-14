FLock.io (FLOCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i FLock.io (FLOCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FLock.io (FLOCK) Information Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Officiel hjemmeside: https://flock.io Hvidbog: https://www.flock.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Køb FLOCK nu!

FLock.io (FLOCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FLock.io (FLOCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.44M $ 39.44M $ 39.44M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 210.17M $ 210.17M $ 210.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 187.67M $ 187.67M $ 187.67M Alle tiders Høj: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 Alle tiders Lav: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 Nuværende pris: $ 0.18767 $ 0.18767 $ 0.18767 Få mere at vide om FLock.io (FLOCK) pris

FLock.io (FLOCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FLock.io (FLOCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLOCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLOCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLOCK's tokenomics, kan du udforske FLOCK tokens live-pris!

Sådan køber du FLOCK Er du interesseret i at tilføje FLock.io (FLOCK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FLOCK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FLOCK på MEXC nu!

FLock.io (FLOCK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FLOCK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FLOCK prishistorikken nu!

FLOCK Prisprediktion Vil du vide, hvor FLOCK måske er på vej hen? Vores FLOCK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLOCK Tokens prisprediktion nu!

