FIT (FIT) Information SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands. Officiel hjemmeside: https://thesnkrz.com/ Hvidbog: https://thesnkrz.gitbook.io/en Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9B01637302B6Adfc2C82678e2A8D680CFF6337B7 Køb FIT nu!

FIT (FIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FIT (FIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.03729 $ 0.03729 $ 0.03729 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00004751 $ 0.00004751 $ 0.00004751 Få mere at vide om FIT (FIT) pris

FIT (FIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FIT (FIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FIT's tokenomics, kan du udforske FIT tokens live-pris!

FIT (FIT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FIT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FIT prishistorikken nu!

FIT Prisprediktion Vil du vide, hvor FIT måske er på vej hen? Vores FIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FIT Tokens prisprediktion nu!

