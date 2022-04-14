Ergosum (FAVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ergosum (FAVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ergosum (FAVE) Information Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet. Officiel hjemmeside: https://ergosum-game.com/ Hvidbog: https://whitepaper-en.ergosum-game.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x854bcBCC481e2dBbD51CaC80A27f160212566ae6 Køb FAVE nu!

Ergosum (FAVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ergosum (FAVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.09746 $ 0.09746 $ 0.09746 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.05522 $ 0.05522 $ 0.05522 Få mere at vide om Ergosum (FAVE) pris

Ergosum (FAVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ergosum (FAVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FAVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FAVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FAVE's tokenomics, kan du udforske FAVE tokens live-pris!

Sådan køber du FAVE Er du interesseret i at tilføje Ergosum (FAVE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FAVE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FAVE på MEXC nu!

Ergosum (FAVE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FAVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FAVE prishistorikken nu!

FAVE Prisprediktion Vil du vide, hvor FAVE måske er på vej hen? Vores FAVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FAVE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!