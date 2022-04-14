Freysa (FAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Freysa (FAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Freysa (FAI) Information FAI is an AI concept token. Officiel hjemmeside: https://www.freysa.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb33Ff54b9F7242EF1593d2C9Bcd8f9df46c77935 Køb FAI nu!

Freysa (FAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Freysa (FAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 112.20M $ 112.20M $ 112.20M Samlet udbud $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Cirkulerende forsyning $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 112.20M $ 112.20M $ 112.20M Alle tiders Høj: $ 0.09678 $ 0.09678 $ 0.09678 Alle tiders Lav: $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 Nuværende pris: $ 0.0137 $ 0.0137 $ 0.0137 Få mere at vide om Freysa (FAI) pris

Freysa (FAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Freysa (FAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FAI's tokenomics, kan du udforske FAI tokens live-pris!

Sådan køber du FAI Er du interesseret i at tilføje Freysa (FAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FAI på MEXC nu!

Freysa (FAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FAI prishistorikken nu!

FAI Prisprediktion Vil du vide, hvor FAI måske er på vej hen? Vores FAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!