Defactor (FACTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Defactor (FACTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Defactor (FACTR) Information Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds. Officiel hjemmeside: https://defactor.com/ Hvidbog: https://defactor.docsend.com/view/ndqzghfjjat5a5ik Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0bCEEF36F3a6eFDd5EEBFACD591423f8549B9D5 Køb FACTR nu!

Defactor (FACTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Defactor (FACTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 126.94M $ 126.94M $ 126.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.02M $ 8.02M $ 8.02M Alle tiders Høj: $ 0.247 $ 0.247 $ 0.247 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.026731 $ 0.026731 $ 0.026731 Få mere at vide om Defactor (FACTR) pris

Defactor (FACTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Defactor (FACTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FACTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FACTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FACTR's tokenomics, kan du udforske FACTR tokens live-pris!

Sådan køber du FACTR Er du interesseret i at tilføje Defactor (FACTR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FACTR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FACTR på MEXC nu!

Defactor (FACTR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FACTR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FACTR prishistorikken nu!

FACTR Prisprediktion Vil du vide, hvor FACTR måske er på vej hen? Vores FACTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FACTR Tokens prisprediktion nu!

